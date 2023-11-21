Экс-замглавы департамента здравоохранения осужден на восемь лет

Бывший заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятки и халатность. Также ему придется заплатить штраф и возместить многомиллионный ущерб бюджету города.

В 2020 году в разгар ковидной пандемии экс-чиновник заключил четыре госконтракта на приобретение медицинских комбинезонов и респираторов. Медицинские товары стоили 4,8 млн рублей, а городскому бюджету они обошлись в пять раз дороже. Ущерб составил 20,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

На этом список преступлений замдиректора не заканчивается. С октября 2019 года по март 2020 года он потребовал в качестве взятки от одной из строительных компаний выполнить ремонт его личных апартаментов, обещая за это выгодный контракт с ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в городском онкологическом диспансере.

Строительной фирме ремонт апартаментов обошелся в сумму более 600 тысяч рублей. Только после этого с ней был заключен договор на 299 тысяч рублей на поставку оборудования в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Подозреваемого чиновника задержали в ноябре 2021 года. Следователи организовали более 40 допросов, 10 обысков по месту жительства обвиняемого и в медучреждениях, провели ряд сложных судебных экспертиз. Всего же объем материалов уловного дела составил 23 тома. Суд состоялся спустя два года, обвиняемого признали виновным по уголовным статья «Халатность, повлекшая причинение ущерба в крупном и особо крупном размере» и «Получение взятки», связанное с вымогательством в крупном размере.

«Приговором суда бывший замдиректора департамента здравоохранения приговорен к лишению свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима, также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно хозяйственных полномочий в бюджетных организациях и обязан выплатить восемь миллионов рублей штрафа», — говорится в решении Гагаринского районного суда.

Кроме того, с бывшего чиновника будет взыскан ущерб, причиненный городскому бюджету, в размере 20,8 млн рублей. Сейчас его имущество находится под арестом. Это два автомобиля, 13 дорогих наручных часов известных марок и счет в банке.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Как сообщала в октябре 2020 года пресс-служба правительства Севастополя, заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов уволен по результатам проверки Счетной палаты в ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр.

Уголовное дело против В.Нусинова было возбуждено в ноябре 2021 года по подозрению в получении им взятки с вымогательством в крупном размере. Экс-чиновник был задержан и содержался под стражей. В мае 2022 года меру пресечения ему смягчили на домашний арест, а через четыре месяца — лишь на «запрет определенных действий».