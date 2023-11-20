Волноотбойники плитку на пляже «Хрустальный» не спасут

Вопрос об устройстве на пляже волноотбойников по примеру тех, что установлены на набережной Приморского бульвара, возник после недавнего шторма, в очередной раз смывшего тротуарную плитку на пляже «Хрустальный».

После этого учредитель компании «Культурный центр «Мыс Хрустальный» Эдуард Юркевич в интервью телеканалу «Первый Севастопольский» высказался за строительство на пляже берегоукрепительных сооружений по подобию тех, что уже имеются на набережной Приморского бульвара. Главным аргументом в поддержку этой идеи стало то, что уже сооруженная на пляже 25-метровая стенка на спуске к пляжу во время шторма устояла, обеспечив и сохранность балясин.

По гидротехническим правилам

Как оказалось, немногие севастопольцы знают, что подпорные стены на набережной Приморского бульвара, с лестницами-спусками к воде и есть те самые волноотбойники. Фактически волноотбойный парапет представляет собой подпорную стену, которая состоит из бетонной основы с профилем полуокружности со стороны моря и склиза для утолщенного стока воды.

Конструкцию объяснил «Севастопольской газете» на месте военный строитель, подполковник запаса Валерий Чижов.

— Конструкция такова, что волна приходит, ударяется о парапет, не перехлестывая его, при ударе теряет свою энергию и, откатываясь, гасит собой следующую набегающую волну, — объяснил специалист.

По его словам, на подпорной стене, что сделали на Хрустальном, отсутствует тот самый волноотбойный профиль. К тому же, стена прикрывает только спуск.

— Упрощенная конструкция стены, возможно, объясняется сложностью создания скругленных поверхностей из монолитного бетона. Функцию волноотбойника парапет выполнять может, но не в той мере, как могло быть, если бы стена была сделана по всем гидротехническим правилам, – подытожил В.Чижов. Он также высказал непонимание относительно того, где и каким образом можно расположить волноотбойники на пляже, с учетом небольшой его протяженности.

— Еще вопрос в назначении: они нужны для сохранности плитки? — пожал плечами эксперт.

Он также предположил, что уменьшить волновую нагрузку можно было бы за счет создания мола, по подобию Южного, но расположив его внутри бухты, параллельно берегу. Тогда бы волна гасилась при вхождении в зону пляжа, но и такое гидросооружение может спровоцировать отражение волны,а после, напротив, ее усиление.

— Предстоящие зима и весна покажут, что тут делать, — подытожил В.Чижов.

Как на Приморском бульваре, не получится

Волноотбойные парапеты были возведены при реконструкции Приморского бульвара, которое проводилось в 2009-2010 годах, рассказал «Севастопольской газете» главный специалист-гидротехник ООО «Моргидропроект» Андрей Деев.

Сами работы вел «Крымморгидрострой», но еще до того, в 2007-2008 годах по просьбе заказчика был разработан проект волноотбойных стен, над которым работали специалисты тогдашнего ЧП «Моргидропроект». Речь идет о трех облицованных парапетах волноотбойного профиля, каждая из которых включала три пониженных площадки в местах спусков к морю.

В действенности этих сооружений можно наглядно убедиться и теперь — в месте расположения волноотбойников гранитная плитка набережной почти не повреждена, поскольку береговая волна там эффективно гасится парапетами. При этом А.Деев не считает, что создание волноотбойников на пляже мыса Хрустальный целесообразно для защиты его от волн.

— На таком типе набережных, как пляж «Хрустальный», укладывается не плитка, а монолитный бетон — не случайно выполненное лет сорок назад и частично сохраненное бетонное покрытие при входе в зону пляжа остается невредимым. В отличие от плиточного новодела, который, как его не укрепляй, будет снесено, – утверждает А.Деев.

По его мнению, набережная в плитке смотрится эффектно, но в условиях существующей волновой нагрузки там нужно было бы положить монолитный бетон с качественными швами. И никаких парапетов делать не нужно, они все равно не решат проблемы. В качестве положительного примера главный инженер привел Ялту, где волновая нагрузка на нижнюю бетонную набережную, с учетом открытого моря, гораздо больше. Однако никаких парапетов там нет, а бетонную набережную волной не разбивает.

Еще один вопрос, который стоит задать авторам идеи устройства волноотбойников на пляже «Хрустальный» — о правомерности возведения ими гидротехнических и явно капитальных конструкций на территории, принадлежащей городу. А ведь территория пляжа, как известно, находится у них в аренде.