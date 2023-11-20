Ветер в Крыму стал сильнейшим за 10 лет

Сильнейший ветер обрушился в выходные 18-19 ноября на Крым. Основной удар стихии пришелся на Черноморский район и Керчь.

«За время шквального ветра только в ЕДДС поступило более 250 обращений от керчан. <...> По информации крымской метеорологической службы, ветра такой силы не было последние 10 лет, больше всех под его удар попали Черноморский район и Керчь», — цитирует ТАСС сообщение в телеграм-канале главы администрации Керчи Святослава Брусакова.

По его словам, городские службы и сетевые организации круглосуточно устраняют аварийные повреждения по заявкам жителей, поступающим в том числе в соцсетях. Большинство из них касаются ситуации в зоне отдыха на Адмиралтейском, где несколько фонарных столбов не выдержали силы ураганного ветра.

Ранее глава городской администрации сообщил, что из-за шквального ветра в нескольких микрорайонах Керчи нарушено электроснабжение, на газопроводах возникли аварии, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило большое количество обращений от жителей, в основном они касались поваленных деревьев.

В Минэнерго России сообщили, что из-за порывистого ветра, достигавшего 30 метров в секунду, без света в Крыму остались 88 населенных пунктов с населением более 51 тысячи человек.

Перебои с электроэнергией, подъем уровня воды и подтопление жилых домов произошли в Ялте. Штормовой ветер сломал трубу котельной, без отопления остались более 1,5 тысяч жителей ЮБК. Сошедший в Гурзуфе сель повредил автомобиль.

«В Ялте вследствие обильных осадков, которые фактически не прекращаются более суток, фиксируем подъем уровня воды в реках. <...> Есть подтопления четырех подвалов в Краснокаменке и четырех в Гурзуфе — сотрудники МЧС и коммунальные службы города на месте, ликвидируют последствия. <...> Фиксируем жалобы о затоплении квартир в домах, где идет ремонт крыш. Ждем представителей фонда капремонта для оперативного реагирования, со своей стороны в ближайшее время выйдем на обходы для составления актов», — написала мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

МЧС ведет борьбу с последствиями стихии

В Крыму на выходные было объявлено штормовое предупреждение на 18–19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Крыму за выходные поступила информация о 25 происшествиях на территории девяти муниципальных образований: в Алуште, Керчи, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте, в Джанкойском, Нижнегорском районах, а также в пгт. Гурзуф, Краснокаменка, селах Косточковка, Победное, Заречное. Зафиксировано 16 падений деревьев, три срыва кровли, пять подтоплений территорий, один сход селя.

К местам происшествий были направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Крым для проведения сбора информации о происшествиях. В настоящее время последствия всех происшествий устранены. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Всего для ликвидации происшествий привлечено от РСЧС 189 человек и 73 единиц техники.

О погоде

Штормовое предупреждение на полуострове не отменили. По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

С ночи идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника. Умеренные снегопады утром понедельника в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем.

Во вторник, 21 ноября, по Крыму местами дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха -2...+3°, на побережье до 8°, максимальная 7...12°, в горах 1...6°.