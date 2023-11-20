Ученые вспомнили советско-гвинейскую дружбу

Научно-исследовательский центр (НИЦ) в африканском городе Конакри открылся в 1983 году. Его создание стало яркой страницей в истории Морского гидрофизического института.

Целью создания центра стало изучение природных ресурсов на шельфе и территории Гвинеи, а также обучение и подготовка научных кадров для независимой африканской страны. Управлялся НИЦ коллегиально советским и гвинейским генеральными директорами. Научные исследования проводились двумя пятилетними этапами. На первом, когда центр был филиалом Гидрофиза, в его задачи входило проведение совместных исследований и практическая подготовка национальных кадров Гвинеи. В 1988 году центр передали Гвинейской Республике на безвозмездной основе, но его совместная эксплуатация продолжилась, так как существовала не только политическая, но и экономическая заинтересованность с обеих сторон.

Как рассказал «Севастопольской газете» старший научный сотрудник отдела взаимодействия атмосферы и океана МГИ Анатолий Сизов, который в 80-е годы был начальником экспедиций на институтских судах, обучение гвинейцев было системным. Сначала они направлялись в Ленинградский гидрометеорологический институт (ЛГМИ) и Таврический университет. В дальнейшем некоторые из студентов защитили диссертации, потом вернулись домой и проходили практику на судах. В море ученые из Гидрофиза обучали молодых коллег работать с приборами.

— На каждый рейс определялось задание. Брали на борт группу гвинейских специалистов. Они хорошо владели русским языком и быстро схватывали знания, — отметил А.Сизов.

Комплекс зданий гвинейского научного центра проектировал внук известного архитектора Алексея Щусева (Мавзолей Ленина) — Алексей Щусев. Он же контролировал строительство и был на открытии. Здания построены в духе советского конструктивизма. В свое время комплекс даже выдвигался на получение Государственной премии в области архитектуры.

— Научный центр расположен в ста метрах от побережья. Построен с учетом местного тропического климата. Например, все окна защищены от прямых солнечных лучей. На территории научного городка размещались отдельные коттеджи для семейных сотрудников, а также общежитие для холостяков, в центре комплекса находился основной многоэтажный лабораторный комплекс, рядом — ангар для катеров и спортплощадка. Комплекс был полностью автономным, — объяснил А.Сизов.

Академики «Устрица» и «Трепан»

Интерес СССР к Гвинее был не только политический, но и экономический. Эта африканская страна богата природными ресурсами: золотом, медью. Там находится половина мировых запасов бокситов, необходимых для производства алюминия.

По словам главного научного сотрудника отдела гидрофизики шельфа МГИ, который почти год провел в командировке в гвинейском центре, Юрия Горячкина, тогда в СССР из Гвинеи вывозились бокситы двух видов обогащенные и не обогащенные.

— К концу 80-х годов одно из месторождений было почти выработанным, встал вопрос о разработке новых месторождений. Союзцветмет приступил к разработке самого большого в мире месторождения бокситов «Диан-Диан» на севере страны на границе с Гвинеей Бисау. Проект порта готовил Ленморниипроект. Был заключен контракт с проектировщиком и была создана целая команда, которая должна была провести все морские изыскания. Для этих целей специально пригнали судно «Устрица». Мы его называли «Профессор Устрица», по аналогии с «Профессором Колесниковым», у нас еще было судно «Трепан» — мы его называли «Академик Трепан». Это были маленькие судна-креветколовы, — вспоминает Ю.Горячкин.

Половина научной команды жила на судне, а вторая отдыхала в центре, каждые два дня они менялись.

Жить и работать в Гвинее было не просто, а временами даже страшно: местные все время хотели что-то украсть, иногда разбойничали. Тропический климат также создавал проблемы. — Я был в командировке в сезон дождей: утром солнечно, ни единого облачка, а к полудню небо затягивалось и начинался проливной дождь. Помню, как 3 июля выпало 150 мм осадков, для сравнения в Севастополе — это годовая норма, — вспоминает Ю.Горячкин. — Могу сказать, что работу мы все-таки выполнили и наши труды не пропали зря. В 2013 году компания «РусАл» возобновила работу над проектом. Там был построен порт, который работает и сейчас.

За годы своего существования НИЦ превратился в ведущий научный центр по океанологии на Африканском континенте. Морским гидрофизическим институтом совместно с гвинейскими специалистами и студентами на судах МГИ – НИС «Академик Вернадский», «Михаил Ломоносов» и «Профессор Колесников» были выполнены комплексные океанографические и геофизические исследования в экономической зоне Гвинейской республики. Они включали 28 экспедиций. С борта НИС «Устрица» были проведены комплексные исследования шельфа и получены ценные данные о пространственно-временной изменчивости процессов всей шельфовой зоны Гвинеи.

В июле 1993 года срок договора о совместных работах Морского гидрофизического института и Гвинейского научно-исследовательского центра закончился и весь научный персонал института был эвакуирован.

Россия — Африка

Недавно в Санкт-Петербурге состоялся двухдневный саммит «Россия — Африка». В рамках саммита также проходил российско-африканский экономический и гуманитарный форум.

МГИ на форуме представляла советник по внешним связям института Ольга Тимофеева. Ее задачей было наметить перспективы сотрудничества с африканскими коллегами. Тем более, что в 2018 году посол РФ в Республике Гвинея от лица гвинейского министерства образования и науки обратился к руководству Морского гидрофизического института с просьбой о возобновлении сотрудничества и возможности возрождения центра. МГИ откликнулся, подготовил пакет документов, который был тогда направлен в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое в дальнейшем преобразовано в Министерство образование и науки Российской Федерации.

Сейчас процесс сдвинулся, уже существуют локальные совместные программы, но говорить о полномасштабном изучении африканского побережья, начиная от исследования прибрежных морских территорий до создания климатических карт, пока рано.

По словам О.Тимофеевой, открытие стенда в музее МГИ — это первый шаг, который в последующем станет толчком для возрождения сотрудничества: «новый центр будет открыт и наши молодые ученые начнут работать на побережье Атлантического океана во имя Российской науки».

Историческая справка

Столица Гвинеи город Конакри (Conakry) расположен у побережья Атлантического океана. С конца XIX века город был административным центром колонии Французской Гвинеи. В 1958 году вступила в силу Конституция Гвинейской Народно-Революционной Республики (ГНРР) и Советский Союз признал независимость Гвинеи. Еще через год было положено начало экономическому и техническому сотрудничеству с СССР и с 1960 года в Гвинее начали работать советские геологи. При содействии Советского Союза был построен ряд предприятий, а также научных, спортивных и образовательных объектов: бокситодобывающий комплекс, стадион на 25 тысяч мест, микробиологическая и вирусологическая лаборатории, политехнический и педагогический институты.