Севастопольский футбольный клуб досрочно стал победителем в своей группе

ФК «Севастополь» победил четвертый раз подряд. На выездном матче 19 ноября футболисты обыграли футбольный клуб «Алания-2» со счетом 3:1.

Игра состоялась в рамках седьмого тура LEON-первенства России во Владикавказе среди команд Второй лиги, дивизиона «Б», группы 1«Б». Это четвертая победа подряд и досрочное первое место в группе 1«Б» независимо от итогов последнего тура, сообщили в ФК «Севастополь».

В последнем, восьмом туре, который пройдет в субботу, 25 ноября, ФК «Севастополь» на своем поле примет «Победу» из города Хасавюрт (Дагестан).

ФК «Севастополь» в 2023 году впервые участвует в LEON-первенстве России по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б», группа 1.