Сапёры вернулись из третьей командировки на Донбасс

Сводный отряд МЧС России завершил комплекс работ по разминированию территорий Донбасса, запланированный на 2023 год. Участники третьей командировки обезвредили более четырех тысяч взрывоопасных предметов.

«Нам есть чем гордиться. Это сотни спасенных жизней, сотни пройдённых гектаров – для того, чтобы люди могли спокойно, безопасно жить на этих территориях. Процедура была такова: первая командировка длилась 80 суток, потом личный состав менялся, работал 60 суток, далее еще одна ротация — на 75 суток», — рассказал полковник внутренней службы Николай Тисельский, начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.

В составе сводного отряда МЧС в командировке были саперы и пиротехники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров. Они обследовали механическим способом почти 340 гектаров территорий и 225 гектаров — вручную. Три четверти находок составили инженерные боеприпасы – противопехотные и противотанковые мины.

«В Севастополе мы в основном имеем дело с боеприпасами Великой Отечественной, их все руками перетрогали. А там работа с современными образцами, всё это новое для нас, но осваиваем быстро. Такая работа, конечно, затягивает. Сейчас в Крым прибыли, а с непривычки на обочину заехать и выйти, пройтись ногами опасаешься», — отметил водитель-сапёр Геннадий Румянцев.

По словам пиротехников, специалисты МЧС во время командировок работали на пределе возможностей в тяжелой экипировке: в период весенней распутицы, сорокаградусной летней жары и промозглой осенней сырости. Неподалеку продолжались боевые действия.

Миссию по разминированию донбасских земель сводный отряд МЧС России осуществляет с 2022 года. Планируется продолжить ее и в 2024 году.