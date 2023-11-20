Проект межевания района Аполлоновой бухты отправлен на доработку

В ходе проведенных в августе общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории Аполлоновой слободки в департамент архитектуры и градостроительства Севастополя поступило более двух десятков предложений и замечаний.

Одно из них и повлияло на принятое решение. Организаторам общественных обсуждений написал пожилой человек, который в силу своего возраста и отсутствия компьютерной техники не смог зарегистрироваться на портале Госуслуг и принять участие в обсуждениях. Тогда он написал обычное письмо и попросил не утверждать проект, который предусматривает изъятие жилых домов целой улицы.

И вот 15 ноября опубликован проект постановления правительства Севастополя, в котором сказано: «Учитывая протокол и заключение о результатах общественных обсуждений документации по планировке территории в районе Аполлоновой бухты, проект по межеванию отправить на доработку».

Напомним, что согласно данному проекту, в Аполлоновой балке в районе улиц Пляжная и переулка Яличный хотят изъять 13 земельных участков для формирования вдоль береговой линии зоны общего пользования.