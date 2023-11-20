Предлагают выбрать королеву и принцессу среди хризантем

В Никитском ботаническом саду, где как раз сейчас проходит 70-й Бал хризантем «Солнце осени», предлагают окончательно выбрать королеву и принцессу бала.

Претенденты на первую красавицу уже определены, их пять в каждой номинации. Среди соискателей королевского титула – крупноцветные сорта «Симфония», Большая медведица, Astroid, «Красное знамя» и «Мисс Вселенная».

Принцессу выбирают среди мелкоцветных сортов. В числе номинантов — сорта «Счастливый Крым», «Терра Роса», «Сиреневый туман», «Легкая безмятежность», «Красная Панда».

Отдать свой голос за самую-самую хризантему можно, перейдя по ссылкам:

1. За королеву бала.

2. За принцессу бала.