Пещеру Таврида теперь найти проще

На подъезде к пещере Таврида наконец-то установили дорожные знаки, что является хорошей новостью для желающих посетить эту уникальную достопримечательность Крыма.

Прежде проблема состояла в том, что Яндекс-навигатор сообщал о прибытии на место прямо посреди трассы, что вызывало недоумение путешественников, двигавшихся к конкретному туробъекту. Теперь плутать в окрестностях поселка Зуи не придется, дорожные знаки приведут прямо к месту назначения.

Итак, двигаясь со стороны Симферополя по трассе «Таврида» на личном автотранспорте, необходимо выполнить поворот к селу Нижние Орешники, второй съезд с кольца.

Если ехать со стороны Керчи, то, повернув к Нижним Орешникам, необходимо воспользоваться первым съездом с кольца.

Напомним, что Научный спелео-палеонтологический комплекс Пещера Таврида находится в Зуйском сельском поселении Белогорского района Республики Крым.

Заметим, что «Севастопольская газета» год назад в публикации также высказывала пожелания установить дорожные знаки, которые могли бы помочь добраться к пещере.

Еще одно пожелание тогда касалось развития инфраструктуры комплекса, в том числе, в части организации на его территории удобных точек питания, а также помещений, где можно было бы дождаться начала экскурсии.