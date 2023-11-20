Обещают поезд из Симферополя в Минск

Поезда из Симферополя пойдут в Нижний Новгород и Беларусь, сообщил Александр Ганов, руководитель фирмы «Гранд Сервис Экспресс» — оператора поездов «Таврия».

В 2024 году поезда отправятся по новому маршруту — свяжут Нижний Новгород и Симферополь и появятся первые международные рейсы «Таврии» в Белоруссию, рассказал А.Ганов на выставке «Транспорт России».

Осенью текущего года на постоянной основе в Минск из Ялты стал ходить автобус. Время в пути — около 40 часов. Пока не известны подробности, сколько часов будет идти поезд из Симферополя.

Регулярный поезд №100/99 сообщением Минск – Симферополь ходил до конца 2014 года. Потом по территории Украины он доезжал только до Запорожья.