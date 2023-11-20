Камнепад разрушил мостик к Серебряному пляжу

Он сильно поврежден и вероятно не подлежит восстановлению. Но так как мостик находится на Большой севастопольской тропе, туристов, вероятно, не оставят без удобного прохода.

Как выяснила «Севастопольская газета», обслуживанием тропы занимается Дирекция ООПТ и лесного хозяйства Севастополя — структура, подведомственная Севприроднадзору.

Первый мостик через промоину на тропе к Серебряному пляжу был сделан в 1995 году сотрудниками Севастопольского спасотряда. Его сварили из арматуры и уголков. Конструкция несколько десятилетий противостояла натиску стихии и вандалов. В 2008 году на ее месте предприниматель Сергей Джамаль по своей инициативе, по собственным чертежам и на свои средства установил ажурный мостик-арку. Сделано это было в честь некоего семейного события.