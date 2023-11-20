Из-за теплой осени в Крыму случилось нашествие мышей

В результате фитосанитарного мониторинга на полуострове выявлено увеличение численности мышевидных грызунов, повышение их активности и увеличение площади заселения. Проблему спровоцировала теплая и сухая осень, сообщает «Россельхозцентр» Крыма.

В текущем году отдел защиты растений филиала провел обследование на выявление вредителя на площади в 138,1 тыс. гектаров, половина этой площади оказалась заселена грызунами.

Мышевидные грызуны — это многочисленная группа грызунов из класса млекопитающих. К ним относятся вредители из семейства мышей и хомякоподобных (полевки). Эти животные питаются растительной пищей и характеризуются высокой плодовитостью. Они заселяют необрабатываемые земли и возделываемые поля.

Грызуны весьма прожорливы: суточный вес корма, потребляемого мышевидными грызунами, питающимися сочными частями растений, составляет 120-300%, семенами — 30-100% от веса их тела. Повреждают все сельскохозяйственные культуры, а особенно зерновые и посевы многолетних трав, выедают всходы озимых, объедают кору и корни деревьев в садах, питомниках, лесах, лесополосах, делают огромные запасы семян древесных культур. На пастбищах и сенокосах уничтожают ценные кормовые растения. Поселяясь в жилых постройках, на складах и в хранилищах, портят продукты, тару и сами постройки.

Некоторые виды могут размножаться круглый год. Самки полёвок приносят за один помёт в среднем 5-7 (до 12) детенышей и способны давать потомство через каждые 20-30 суток.

Многие грызуны — переносчики возбудителей различных инфекционных заболеваний человека и домашних животных.