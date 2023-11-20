Геологи изучают водяные колодцы в палеодолине Херсонеса

С 2021 года полевая экспедиция геологического факультета МГУ изучает древние колодцы на территории археологического заповедника Херсонес Таврический. Исследования выполняются в рамках стратегического проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории», выполняемого ИПИ СевГУ и МГУ.

Экспедицией руководят доцент геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Крылов и профессор МГУ, доктор геолого-минералогических наук Наталия Лубнина. Ученые изучают водяные колодцы, которые были отрыты во время археологических раскопок на территории Нового Херсонеса. Всего было изучено 10 колодцев на территории Нового Херсонеса и еще шесть, расположенных неподалеку от крепостной стены Херсонеса со стороны Карантинной бухты.

— Колодцы на новой территории имеют очень разнообразную форму — от строго квадратных очертаний до идеально круглого сечения, и только один колодец имел прямоугольную форму. Примечательно, что размеры всех колодцев почти одинаковые — примерно 2,0 на 2,0 метров в случае квадратного сечения и 1,5-2,0 метров в диаметре для круглого сечения, — рассказал «Севастопольской газете» О.Крылов.

По его информации, глубина колодцев варьируется от двух до шести метров относительно выровненной поверхности известнякового плато, которое, скорее всего, в древности могло представлять собой уровень земной поверхности городского поселения.

Любопытно, что вода во всех колодцах не имеет запаха (за исключением тех, где отчетливо виден современный бытовой мусор), в большинстве случаев немного замутненная, иногда с зеленоватым оттенком. По химическому составу воды солоноватые, с минерализацией 1-2 г/л, что объясняется морским влиянием. Такие воды относятся к сульфатно-гидрокарбнонатно-хлоридному магний-кальций-натриевому типу.

— Высокие содержания кальция свидетельствует о карбонатном водоносном горизонте. Разная глубина в колодцах до уреза воды может свидетельствовать о величине напора подземных вод, — добавила Н.Лубнина.

По мнению геологов, эти подземные воды, скорее всего, относятся к палеодолине древней реки, которая протянулась с юга на север, от центральной части Нового Херсонеса, далее под крепостной стеной, разгружаясь в морские воды Карантинной бухты. Глубина залегания палеодолины, согласно результатам геолого-геофизических и буровых исследований, может оценивается в 15-20 метров. Подземная долина располагается в толще известняковых пород неогенового периода, причем наиболее низкая ее часть сложена рыхлыми песчаникам.

Ученые также обратили внимание, что воды испытывают сильное антропогенное воздействие, что заметно по содержанию нитрата. В ряде проб его концентрация превосходит предельно допустимое значение (45 мг/л).

— Воды Севастополя содержат аномально много калия, мольное отношение K/Na 0,07-0,25, что существенно выше, чем в морской воде (0,037). Калий может вымываться из палеопочв или культурного слоя, обогащенного золой, — продолжил О.Крылов.

Его коллега отметила, что, судя по большому обилию колодцев на новой территории (более 10 сооружений), примерно на площади в 100 на 100 метров, здесь проживало довольно большое количество жителей, возможно, было организовано какое-то «промышленное» производство.