Более 300 отцов сидят с младенцами

В Севастополе в отпуске по уходу за детьми до полутора лет находится 341 отец. Минимальный размер их пособия — 8,6 тысячи рублей в месяц, максимальный — 33,2 тысячи рублей.

«Пока отцы ухаживают за малышами, Севастопольское отделение Социального фонда ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года, — сообщили в Отделении СФР по Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе, отец может осуществлять уход за ребенком, если мать, например, не стала полностью использовать положенный отпуск и вышла на работу.

Чтобы оформить отпуск по уходу за младенцем, мужчина может подать заявление на работе. Если он не трудоустроен, тогда нужно обратиться в клиентскую службу СФР, или в МФЦ, или через сайт Госуслуги.

«Раньше к заявлению нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, поскольку Отделение СФР по Севастополю самостоятельно получает соответствующую информацию по межведомственному взаимодействию», — сообщает СФР.

Декретный отпуск будет учтен отцу в стаж и, соответственно, повлияет на размер будущей пенсии. Если мужчина ухаживает за первым ребенком, он получит 1,8 пенсионных коэффициента, за вторым — 3,6, за третьим или четвертым ребенком — 5,4 коэффициента.

Всего в России в этом году 30 тысяч мужчин находятся в отпуске по уходу за родившимся ребенком.

В Севастополе помимо 341 декретчика-отца в 2023 году в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет сидят и 4154 матери.