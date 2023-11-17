Вдоль улицы Пожарова будут рыть траншею

От Еврейского кладбища вдоль улицы Пожарова к улице Капитанской проложат высоковольтный кабель к строящейся подстанции «Капитанская». Через нее запитают электричеством оперный театр, хореографическую академию и другие объекты культурного кластера на мысе Хрустальный.

С 3 по 15 ноября в Севастополе прошли общественные обсуждения проекта планировки территории линейного объекта «Подстанция «Капитанская» 110/10/6 кВ с заходами». Предложений и замечаний во время обсуждения не поступило, вероятно потому, что изъятие земельных участков и снос объектов капитального строительства проектными решениями не предусмотрено.

К двухэтажному зданию подстанции «Капитанская» проложат подземную кабельную трассу. Траншею глубиной в полтора метра для кабеля будут рыть от инфекционной больницы вдоль улиц Сеченова, Пожарова, Карантинной, Пионерской и Катерной.

Чтобы не повредить объект культурного наследия «Восточный некрополь у Карантинной бухты» часть трассы придется проложить под землей «методом горизонтально направленного бурения». Остальным культурно-историческим объектам — казематам 10-й береговой батареи, Караимскому кладбищу и памятнику Героям торпедных катеров — траншея не повредит.

По поводу Еврейского кладбища в экспертизе Севнаследия говорится: «Несмотря на то обстоятельство, что в границах территории указанного объекта непосредственное проведение земляных строительных работ проектными решениями не предусмотрены, потенциальные угрозы в виде рисков, связанных с сопутствующими мероприятиями при проведении земляных, строительных работ, возможны».

Поэтому все работы придется выполнять с осторожностью: установить временное ограждение по периметру стройплощадки, провести инструктаж с подрядчиками и строителями, запретить скопление строительных отходов и т.д.