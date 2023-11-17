В школе №19 открыли Парту Героя

Гвардии матрос 810-й гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Д.Курышев родился в Севастополе и учился в школе №19. В ходе СВО он сражался за освобождение Мариуполя и погиб во время специального задания в порту Бердянска. Был посмертно удостоен Ордена Мужества, сообщили в пресс-службе севастопольского отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Почтить память героя собрались его родственники, учащиеся и руководство школы. По словам сестры погибшего Кристины Курышевой, решение защищать Родину Даниил принял самостоятельно. Учась на бюджете в медицинской академии, он взял академический отпуск и написал рапорт на срочную службу, а потом подписал контракт.

«У нас небольшой город, и все мы так или иначе друг друга знаем. И, когда мы говорим родным, что переживаем, это не просто для галочки — это действительно так. Уверена, что руководители школ, в которых установлены эти парты, сделают все ради того, чтобы все ученики знали о подвигах наших ребят, погибших на СВО», — заявила координатор партпроекта «Историческая память» Оксана Кривоченко.