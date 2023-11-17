В Крыму возможен снег, в Севастополе — пока нет

В Крыму 20 ноября обещают первый снег. Об этом сообщают в Крымском гидрометцентре. Правда, с оговоркой, что с 21 по 24 ноября в республике ожидаются дожди, а температура воздуха будет положительной.

В Севастополе о снеге пока речи не идет. Как сообщили «Севастопольской газете» в Севастопольском гидрометцентре, в ближайшие дни погода будет определяться выходом циклона в районы Черного моря.

19 ноября Севастополе будет облачно с прояснениями, ночью и днем – небольшой дождь, ветер юго-восточный, днем – восточный 6-11 м в секунду. Температура воздуха ночью +9+11 градусов, днем +12+15. После ветер сменится на юго-восточный 15-20 метров в секунду.

20 ноября сохранится облачная погода, ночью и днем возможен небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем северо-западный 17 м в секунду, температура воздуха +4+6ночью и +7+9 – днем.

Пока температура воды в открытом море +13 градусов, в бухте +14,8.