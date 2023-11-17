Три профессиональных возражения по новому генплану

Союз архитекторов Севастополя решил включиться в дискуссию, каким должен быть новый генеральный план города и для чего его вообще нужно разрабатывать.

Создание данного материала было инициировано членами Союза архитекторов Севастополя, не случайно именно теперь. Как пояснил «Севастопольской газете» председатель Союза Сергей Комаров, в последнее время в СМИ опять активно стала подниматься тема нового генерального плана Севастополя. Новоявленные эксперты разного уровня дают свою трактовку понятию генерального плана города, и часто эта трактовка лишь демонстрирует непонимание структуры и назначения этого документа.

В числе прочих рассуждений иногда проскальзывает сомнение, а нужен ли вообще Севастополю генеральный план. В основном, такие мысли исходят от представителей строительного бизнеса, различных девелоперских структур. Последнее можно понять: генеральный план заставит застройщиков корректировать свои планы, возможно, в ущерб своим интересам, загонит их в определенные рамки.

Союз архитекторов Севастополя тоже решил включиться в эту дискуссию. Для этого профессиональные архитекторы собрались у себя в Союзе, чтобы высказать свое мнение.

В обсуждении приняли участие члены Союза архитекторов Севастополя автор многих проектов планировки территории 80-90-х годов Наталья Безнос, заслуженный архитектор Украины, один из авторов генерального плана Севастополя 2005 года Георгий Григорьянц, кандидат архитектуры, начальник экспертного отдела градостроительства Москомархитектуры 1995-2000 гг. Сергей Пушкарев. Каждый из них высказал свое мнение:

Генплан — это не про территориальное зонирование

По словам Н.Безнос, дать краткое определение генеральному плану невозможно, настолько это многогранный, сложный и даже неоднозначный программный документ рационального использования территории. Любое определение будет неполным, но Н.Безнос попыталась это сделать простыми, понятными всем словами, апеллируя к истории градостроительства нашего города.

— Севастополь изначально строился по плану, и будучи дважды разрушенным, так же по плану восстанавливался, сохраняя первично заложенную регулярную структуру, удачно связанную с ландшафтом. Проектные работы выполнялись под руководством и под контролем специально созданной «Комиссии для устройства городов», созданной по указу Екатерины II, — отметила архитектор.

Очередной (после генплана 2005 года) генплан Севастополя разрабатывается уже восемь лет. Это сложный и важный для жизни города документ, о котором уже было много и споров, и публикаций. Некоторые удивляют неожиданными популистскими рассуждениями людей, демонстрирующих полное непонимание сути территориального планирования.

— Недавно я наткнулась на утверждение, что главная цель генплана — это зонирование территории. Могу лишь посоветовать тем, кто так считает, хотя бы заглянуть в Градостроительный кодекс, чтобы понять, что территориальное зонирование выполняется уже на основе генплана. Да, иногда в малых городах эти работы могут выполняться вместе, но в любом случае, зонирование — это малая составная и последующая часть генерального плана города и, к тому же, не самая значимая для определения дальнейшего его развития, — утверждает Н.Безнос.

Архитектура не должна быть извне

Георгий Григорьянц считает, что к созданию генплана должны обязательно привлекаться севастопольские архитекторы. Он также напомнил, что Севастополь был одним из немногих в стране, где генпланы разрабатывались собственными квалифицированными кадрами, которые понимали, каким должен быть город для комфортного проживания его жителей.

— Изначально мы получали задание от Министерства экономического развития с учетом перспектив развития города. Это ставило перед разработчиками целый комплекс задач: основные направления развития, численность населения и.т.д., – вспоминает Г.Григорьянц.

Генплан вбирает в себя вопросы развития улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, экономического развития, занятости населения и.т.д.. Также он должен решать объемно-пространственную композицию города, обустройство его рельефа, санитарно-защитную зону от моря, зеленую зону, сельхозземли и сельские поселения.

— Генплан определяет первую очередь освоения города (10 лет) и проектную (20 лет), а также дает оценку его перспективному развитию, — настаивает Г.Григорьянц.

Издержки искусственного переуплотнения

Еще один аспект, на который, по мнению кандидата архитектуры Сергея Пушкарева, нужно обратить внимание при составлении генплана, — проблема перенаселения, нависшая сейчас над Севастополем.

— Существует мнение, что что в Севастополе население может увеличиться до 1 млн человек, и это является объективным и нерегулируемым процессом. Создается впечатление, что это сознательная установка, которая базируется, прежде всего, на интересах строительного комплекса, как одного из драйверов экономики города. У такого одностороннего подхода существует ряд опасностей. Несмотря на некоторые преимущества (рабочие места, разнообразие в сфере обслуживания) очевидны и проблемы переуплотненной, некомфортной для человека застройки. Они состоят в разительном отличии исторических районов от периферийных «спальных» зон, в экологическом противоречии между ними, в часто непреодолимых транспортных проблемах, в разобщенности различных групп населения, — считает С.Пушкарев.

Он убежден, что с точки зрения среднего городского жителя, более комфортным воспринимается город с населением 500-600 тыс человек, где также, как и в городе-миллионнике есть театры, музеи, спортивные комплексы, места отдыха, причем, с 30-45 — минутной транспортной доступностью.

Крупный город, к каким относится Севастополя, является оптимальной формой поселения для комфортного проживания и может рассматриваться, как самодостаточная ценность, требующая понимания и поддержки. Вместе с тем, возникает вопрос о возрастающих потоках населения в Севастополь и Крым из других российских регионов.

Осмысление и решение данного вызова для градостроителей находится в русле формирования системы взаимосвязанных населенных мест.

Так, Севастополь может рассматриваться в качестве важного элемента пространственного градостроительного «треугольника» Симферополь — Севастополь — Евпатория. При таком подходе возможно развитие без увеличения площади застройки и стремительного роста населения.

По словам С.Пушкарева, такие площадки уже есть неподалеку от трассы «Таврида», в районе Бахчисарая или у автомагистрали, связывающей Севастополь и Евпаторию.

— Уровень градостроительного развития новых районов комплексного развития будет зависеть прежде всего от совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, а также связей с крупными городами. Затраты на данные мероприятия будут немалые, но это позволит сохранить комфортными для проживания сразу три замечательных города, — настаивает архитектор.

Он также напоминает, что такой подход впервые был продемонстрирован на схеме территориального развития Крыма и Севастополя, разработанной Гипрогором в 2014 году.

— На мой взгляд, его можно было бы поддержать и использовать при разработке генерального плана Севастополя в настоящее время, — считает С.Пушкарев.

В целом, архитекторы сошлись во мнении, что представленные ныне взгляды на даже прошлые генпланы являются поверхностными и лишены аналитики, что явно не способствует конструктивному восприятию истории городского градостроительства.