Средствами ПВО уничтожено две украинские ракеты на подлете к Крыму

По сообщению Минобороны, 17 ноября около 10.40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Утром 17 ноября в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В 11.03 губернатор города сообщил в соцсетях, что «по предварительным данным в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки».