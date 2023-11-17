Социальные транспортные карты пока менять не будут

Массовой замены льготных карт ЕГКС в Севастополе в следующем году не будет.

Действие социальных транспортных карт, которые массово выдали льготникам для проезда в 2019 году, заканчивается весной 2024-го.

Но департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя проработал вопрос о продлении срока действия транспортного приложения на банковских картах, ранее эмитированных для граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения на запрос «Севастопольской газеты». То есть, массовой замены льготных карт ЕГКС в следующем году не будет. Получать новую нужно только в случае потери или физического дефекта.

Севастопольскому бюджету бесплатный проезд пенсионеров и других льготных категорий обходится недешево: в 2023 году на эту услуги и на «Социальное такси» город потратит более 941 миллиона рублей.

«В настоящее время эмиссию персонифицированных карт для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, производит АО «АБ «Россия». По состоянию на 1 ноября предоставлены МСП по бесплатному проезду 125 682 гражданам», — сообщили в департаменте соцзащиты.

Всего же бесплатно ездить в общественном транспорте имеют право 138 903 севастопольца.