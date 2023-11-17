Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на выходные

На полуострове 18-19 ноября ожидаются сильные дожди и почти ураганный ветер, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Жителям рекомендовано не посещать горно-лесную местность и не выходить на на побережье.

«По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона днем 18 ноября, в течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-40 мм). Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами — до 35 м/с», — говорится в сообщении.

На реках Крыма 19 ноября ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.

По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале Бофорта ураганом считается ветер со средней скоростью более 32,7 м/с.