Школьников наградят поездкой на ВДНХ

«Севастопольские ребята, отличившиеся в учебе и спорте, поедут на мероприятие «Первые в России — стране возможностей!» — оно проходит в Москве на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». В этой выставке принимают участие все регионы нашей страны, севастопольский стенд посещают несколько тысяч человек в день — мы решили, что будет правильным, если наши отличившиеся школьники: победители конкурсов и олимпиад получат возможность отправиться в столицу», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Международная выставка форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября. На ней уже побывали севастопольские подростки из регионального отделения «Движения Первых». Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года и за это время за счет средств городского бюджета ее посетят 600 школьников из Севастополя.

«Первые в России — стране возможностей» — это экспозиция «Движения Первых», она представлена на ВДНХ в павильоне №1. там создано интерактивное пространство: восемь залов посвящены достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего.