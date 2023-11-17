Отремонтируют все участковые пункты полиции

За два года в Севастополе должны отремонтировать все 25 участковых пункта полиции.

Такую информацию сообщил губернатор Михаил Развожаев, открывая вместе с начальником УМВД России по Севастополю полковником полиции Сергеем Сигуновым новый участковый пункт в микрорайоне Казачьей бухты.

«В Севастополе работают 25 участковых пунктов полиции. Их не ремонтировали десятилетиями. Но сегодня перед полицией стоит множество задач, и для личного состава мы должны обеспечить комфортные условия работы. Поэтому мы договорились с Сергеем Викторовичем Сигуновым, что будем приводить пункты в порядок. Первым стал пункт в Казачьей бухте. Еще четыре пункта сделаем до конца года», — пообещал М.Развожаев.

Остальные 20 — будут приведены к современному стандарту в течение ближайших двух лет.

«Улучшение условий труда в конечном итоге качественно повлияет на работу всех участковых в будущем», — ответил на это С.Сигунов. Всего в Севастополе работают 132 участковых.

Открывшийся участковый пункт будет обслуживать территорию Казачьей бухты и Фиолента, где проживает около 65 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства города.