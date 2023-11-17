Ласпинский глэмпинг на контроле Следственного комитета

Председатель СК России Александр Бастрыкин хочет получить доклад о результатах проверки в связи с обращением о небезопасной эксплуатации модульных отелей вблизи Севастополя.

В Следственный комитет России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств эксплуатации модульных отелей — глэмпингов, построенных в районе Ласпи. Указывается, что их свайный фундамент с учетом состояния грунта может спровоцировать обрушение.

Ситуация с глэмпингом под Севастополем ранее активно освещалась в медиа и А.Бастрыкин поручил разобраться с ней. Сообщалось, что начата процессуальная проверка.

16 ноября председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.