Ищут свидетелей ДТП на повороте к «Муссону»

Полиция проводит административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 октября около 14.35 на пересечении улиц Руднева и Вакуленчука.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, «неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, произвел наезд на 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего в нарушении ПДД РФ водитель покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести».

Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП.

Госавтоинспекция Севастополя просит позвонить очевидцев происшествия по телефону: +7 (978) 641-72-50.