Хотят запретить пользоваться мобильными телефонами в школах

Госдума России в первом чтении приняла поправки в закон «Об образовании», в которых говорится о запрете использования мобильных телефонах в школах. Депутаты полагают, что это поспособствует живому общению в классе и повышению авторитета педагогов.

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ко второму чтению законопроект будет доработан в части того, чтобы сделать запрет использования телефонов нормой прямого действия. Также будет уточнено, что телефоны на уроках можно будет использовать только в экстренных случаях, связанных со здоровьем учеников. Ко второму чтению депутаты также продумают вопрос с хранением телефонов.

По мнению авторов законопроекта, многие дети страдают зависимостью от телефонов и из-за этого испытывают сложности с социальной коммуникацией. Кроме того, В.Володин лично провел опрос в своем телеграм-канале и выяснил, что 84% участников опроса (проголосовали около 300 тысяч человек) высказались в поддержку такого решения.

Новые ограничения будут едиными для всех школ. Кстати, законопроект запрещает не только пользование смартфонами, но и «умными часами», если в них не будет необходимости на уроках физкультуры. Предполагается, что ограничение использования мобильных телефонов в школах позволит оградить учителей от неуважительного и оскорбительного поведения со стороны некоторых детей, провокаций и хулиганства.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря.