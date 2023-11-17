Банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ отменят в 2024 году

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ. Об этом на пленарном заседании сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также напомнил, что документ уже принят в первом чтении.

«Сегодня могу сказать, что мы с правительством провели окончательные консультации. Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем, чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия, как и поручал нам Владимир Владимирович Путин, была отменена при плате за коммунальные услуги для граждан, с которых сегодня берут банки, особенно, если это касается оплаты через почту, через расчетные центры, но при этом граждане не оплачивают эту услугу, если они используют электронные сервисы банков», — сказал В.Володин.