Зачем-то повредила чужой автомобиль

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали женщину, разбившую припаркованный во дворе чужой автомобиль. Злоумышленницей оказалась 50-летняя безработная жительница Севастополя. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

В дежурную часть отделения полиции по Гагаринскому району обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что наблюдает с балкона, как неизвестная женщина пытается разбить ее машину. Сначала злоумышленница пыталась выбить боковое стекло автомобиля рукой. Потерпев неудачу, оторвала дворник и с его помощью довела задуманное до конца.

Сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для разбирательства. Получить внятного ответа, по какой причине женщина повредила чужое имущество, от задержанной не удалось.

За «умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений» ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.