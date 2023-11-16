В ИнБЮМе на Катерной начинают капремон

Подряд на капремонт в Севастополе в очередной раз достался компании «Авес-Строй».

Преображение ожидают три объекта, расположенных на улице Катерная: здание аквариальных помещений, набережная и подсобное здание эллингов. Информация о госконтракте размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен произвести демонтажные, общестроительные, а также работы по капитальному ремонту кровли, фасада, входной группы и остекления и иные неучтенные, но возникшие в результате производства работы.

Поскольку перечисленные объекты расположены на территории херсонесской хоры и казематов 10-й береговой батареи 1834 года, в случае обнаружения в ходе проведения земляных работ предмета, обладающего признаками объекта культурного наследия, подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом в Севнаследие.

Стоимость контракта 100 млн рублей. Исполнителю уже выплачен 30-процентный аванс.

Удивление вызывают сроки ремонта. Информация о поиске подрядчика размещена на электронной площадке госзакупок 2 ноября, итог аукциона объявлен 11 ноября. В документах указано, что капремонт необходимо выполнить до 29 декабря 2023 года, но контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Напомним, ООО «Авес-Строй» в роли подрядчика выполнило в Севастополе работы более чем по 25 государственным контрактам, заключенными с ГБУ «Парки и скверы», ГКУ ГС «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», а также структурными подразделениями МВД. Одни из последних контрактов компании — капитальный ремонт сквера «Корабел» на ул.Рабочая, благоустройство зеленых зон на пл.Восставших, ремонт сквера у знака Покорителям космоса, реконструкция сквера у собора Петра и Павла.

Ранее сообщалось, что более 20 строений, относящихся к Институту биологии южных морей на ул.Катерная, будут капитально отремонтированы, чтобы они не диссонировали с постройками культурного кластера на мысе Хрустальный — оперным театром и хореографической академией, музейным комплексом и художественной галереей.