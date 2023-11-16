Съезд со Столетовского проспекта на улицу Тараса Шевченко закроют до июня 2024 года

Приказом департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя по 2 июня 2024 года временно ограничивается движение транспорта по автодорожному съезду от дома №27 по Столетовскому проспекту до дома №20 по ул.Тараса Шевченко.

Приказ вступает в силу с 0.00 часов 20 ноября.

О необходимости организации удобной развязки говорят давно, а с начала ремонта ул.Шевченко всё более настойчиво. Согласно выполненному ООО «СибПроектСтрой» проекту, на пересечении со Столетовским проспектом будет одноуровневое четырехполосное кольцо. Предусмотрено устройство тротуаров, парковки, велодорожки и автобусных остановок.

Госконтракт на строительство транспортной связи на сумму в 965,34 млн рублей заключен в конце сентября с ООО «Дорстройкубань-19». Срок исполнения — 19 декабря 2024 года. Средства на строительство выделены в форме субсидии Минстроя России.