Построят крематорий для сжигания биологических отходов

В Севастополе построят одноэтажное здание, где разместится специальная печь крематор-инсинератор для уничтожения биологических отходов. Единая дирекция капстроительства города заключила контракт с ООО «Стройпроект», которое выполнит проектно-изыскательские работы.

Информация о заключении контракта появилась на сайте Госзакупок. ЕДКС заключила контракт с единственным поставщиком 30 октября текущего года. Стоимость работ составляет 8,8 млн рублей. Контракт нужно выполнить до 30 ноября 2026 года.

В техзадании имеется подробная информация, как должна выглядеть территория с крематором-инсинератором. Площадка для размещения составит 20 соток. В графе «назначение» печи прописано: «уничтожение (кремация) биологических отходов: трупов животных и их частей, ветеринарных конфискатов; уничтожение медицинских отходов и других отходов производства и потребления III-V классов опасности.

Также в документе оговаривается, что нужно предусмотреть и уничтожение других отходов: сельского, лесного хозяйства, рыбоводства, отходы предприятий по изготовлению продуктов, табачных изделий, коммунальные отходы и др.

Территорию нужно будет благоустроить, предусмотреть санитарно-защитную зону и отвод поверхностных вод и стоков. Для этого нужна ливневая канализация. Кроме того, необходимо построить стоянки для легковых, грузовых автомобилей и двух мобильных инсинераторов.

Рядом со строением, где разместится печь, построят служебные помещения и помещения для «грязной» и «чистой» зон, склады. Появятся здесь и место для отдыха с малыми архитектурными формами, скамейками и фонарями. Площадку обнесут непроницаемым забором высотой не менее двух метров.

В требованиях к подрядчику указано, что необходимо получить согласование с командованием технической базы вооружения Черноморского флота «на размещение проектируемого объекта на данном земельном участке». Правда, на каком именно участке, не говорится.

Инсинераторы относятся к оборудованию широкого спектра действия, и применяются для утилизации различных отходов от ТБО до медицинских и нефтехимических. Должны оснащаться многоступенчатой системой очистки дымовых газов.

Крематоры могут использоваться исключительно для сжигания биологических отходов: туш животных, отходов скотобоен и т.д.

Негативный опыт по сжиганию отходов

Несколько лет подряд утилизацией биологических отходов, в том числе медицинских, в Севастополе занималась компания «Экон». Их площадка находилась в Инкермане, жители которого постоянно жаловались на смог и ужасный запах.

Как выяснила прокуратура, компания не имела соответствующей лицензии на свою деятельность и работала с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В конце мая текущего года деятельность ООО «Экон» была прекращена по решению суда. Печь демонтировали.

На данный момент в Севастополе нет лицензированного предприятия по утилизации таких отходов.