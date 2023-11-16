Половину объектов госпрограммы достроить не успевают

Из 49 запланированных к завершению в 2023 году строек 24 — сдать не успеют, такой вывод содержится в отчете Контрольно-счетной палаты Севастополя.

Документ, подготовленный на основе мониторинга выполнения госпрограммы социально-экономического развития Севастополя и Республики Крым за три квартала 2023 года опубликован на сайте заксобрания города.

Согласно отчету, из 49 объектов госпрограммы, сдача которых планировалась на 2023 год (причем 15 — это недостроенные в 2022 году) на конец третьего квартала в эксплуатацию введены только семь.

Не будут сданы в этом году 24 объекта. Это Мартыновский канализационный коллектор, 8 этап трассы «Таврида», реконструкция ул.Капитанской, подстанция скорой помощи на пр.Победы, детская поликлиника на Корабельной стороне, две школы, вторая очередь парка Победы, крытый каток на ул.Генерала Мельника, индустриальный парк, пожарное депо в селе Павловка и строительная площадка для размещения крематора медицинских отходов. Но есть надежда что эти объекты сдадут в 2024 году.

Завершение работ еще по пяти — перенесены на 2027 год. В основном это касается реконструкции тепловых котельных и строительства новых — модульных.

Кроме этого в зоне риска по вводу в эксплуатацию в этом году находятся пять объектов, среди них три надземных пешеходных перехода на Камышовской объездной дороге (4, 6, 7 км) выполнены пока лишь наполовину. А срок их сдачи — декабрь текущего года.

Среди основных причин появления новых долгостроев госпрограммы в Севастополе специалисты Контрольно-счетной палаты называют отсутствие разрешений на строительство, низкие темпы работы или недобросовестная работа подрядчиков, ошибки в проектной документации, сложности крымской логистики.

Напомним, что из 37 объектов госпрограммы, которые намечались в Севастополе к сдаче в 2022 году, фактически удалось завершить только 16.