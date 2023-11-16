Поделился украденными очками со всеми

Нетрезвый житель Севастополя проник в салон оптики, взял оттуда десяток очков премиум-класса и бросил их на улице. Задержавшим его росгвардейцам объяснил, что он решил порадовать севастопольцев дорогими оправами.

Сигнал «тревога» поступил в службу охраны из магазина оптики на Большой Морской ранним утром. Свидетель происшествия рассказал, что неизвестный ломал входную дверь в салон оптики, а потом раздались звуки разбивающегося стекла. Мужчина показал, в какую сторону убежал злоумышленник. Хулигана оперативно задержали. Им оказался 44-летний севастополец, рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

По словам задержанного, вечером он поссорился с женой, выпил и, гуляя по ночным улицам, решил проникнуть в салон «Оптики» и вынести несколько пар очков с целью поделиться ими с прохожими, которые не могут позволить себе столь дорогую продукцию.

— Вы Робин Гуд? — предположили росгвардейцы.

Мужчина радостно ответил:

— Да!

Правда, потом он не смог вспомнить, зачем повредил еще и стеклянную дверь соседнего продуктового магазина. А еще спустя несколько минут признался, что совершил глупость. Впрочем, это признание не избавит его от уголовной ответственности.

Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции.