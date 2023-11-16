Подачу заявок турфирмами на получение субсидии продлили на месяц

Срок приема заявок на получение финансовой поддержки некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» продлили до 1 декабря. Решение закреплено постановлением правительства Севастополя от 16 ноября. Субсидия выплачивается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям туристской индустрии в условиях геополитического санкционного давления в 2023 году.

– В связи с продлением срока приема заявок на получение данной меры поддержки до 1 декабря 2023 года, с целью максимального охвата количества субъектов предпринимательской деятельности, возникает необходимость продления сроков приема отчетности, подтверждающей сохранение среднесписочной численности нанятого персонала для получения меры поддержки, – пояснил директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

Условием предоставления субсидии является сохранение более 80% среднесписочной численности по отношению к 2022 году.

Прежде для получения меры поддержки необходимо было направить заявки до 16 ноября 2023 года, теперь этот срок продлен до 1 декабря 2023 года.

Для получателей мер поддержки, направивших заявки после 16 ноября, срок продлевается до 20 декабря 2023 года.

Эти предприниматели обязуются не закрыться до данного срока.

На текущий момент осуществлены выплаты уже по 782 заявкам, то есть, субсидии выплачены на сумму более 319 млн рублей.

Общая же сумма по данной мере поддержки составляет 543,3 млн рублей.

По словам Д.Профатилова, сейчас на рассмотрении находится 141 заявка на сумму более 28 млн рублей.