В транспортную сеть внесли ювелирные изменения

Проект новой сети общественного транспорта Севастополя обсудят 20 ноября на аппаратном совещании правительстве города. А на этой неделе в эфире ЦУР и.о.заместителя губернатора Павел Иено ответил на вопросы севастопольцев по этому проекту.

— Мы практически маршрутную сеть оставили в том формате, в котором она есть. Внесли небольшие ювелирные изменения. Не нужно их бояться, они не являются догмой. Мы всегда имеем инструменты и может добавить новые маршруты, определенное количество рейсов, автобусов. Мы неоднократно встречались с жителями Севастополя, — заверил П.Иено.

По его словам, после презентации губернатору транспортной сети, проект нужно утвердить и после этого начнутся конкурсные процедуры для заключения контрактов с перевозчиками.

У жителей Качи будет выбор

В Центр управления регионом поступило много обращений от жителей Качи. Они просили оставить маршрут №137, которые следует до центра города. В случае его отмены, придется добираться с пересадками. П.Иено сообщил качинцам радостную новость: маршрут оставят, но есть нюанс.

— Самое главное, что мы смогли сделать при разработке новой транспортной схемы — это то, что у нас не будет разделения по тарификации на город и на пригород, — гордо заявил и.о.замгубернатора. Но 137 маршрута это нововведение не касается. Если снизить стоимость проезда до Качи до городского уровня, бюджету такой маршрут обойдется в 50 млн рублей в год.

— Это большие деньги, которые на сегодняшний день не оправдываются с тем пассажиропотоком, который проходит через маршрут. Было принято индивидуальное решение: мы оставим 137 маршрут, но мы его оставим по нерегулируемому тарифу, то есть все те же 146 рублей. При этом мы вводим дополнительный маршрут №36, который ходит до площади Захарова, увеличиваем частоту количества рейсов — он будет ходить каждые 15 минут. И вы на коротком маршруте может добраться до площади Захарова за 24 рубля и сесть на катер, — рассказал о принятом решении П.Иено.

Отменят маршруты №17 и №28

Жители Жидилова и улицы Горпищенко неоднократно просили оставить автобусный маршрут №17. В этот раз они тоже обратились к П.Иено. Но, судя по всему, вопрос с этим маршрутом уже решен.

— Если мы говорим про 17-й маршрут, то мы преследовали цель задействовать пятый километр. У нас останутся маршруты 26 и 26а. Планируется увеличить количество общественного транспорта на маршруте №1 и №20. Мы неоднократно встречались с жителями и рассказывали об изменениях, — заявил вице-губернатор.

Он пояснил, что в «определенных местах» нужно вводить пересадочные узлы и один из них на 5-км. Судя по ответам П.Иено, длинные маршруты — вообще не слишком нужны, хотя часть из них все-таки оставят.

— Минус длинного маршрута в том, что когда он проходит и пронизывает разные районы города, он не может обеспечить провозную способность. Человек садится в начале и конце. В середине следования маршрута никто на этот автобус сесть не может. Плюс ко всему улично-дорожная сеть тоже имеет свою пропускную способность. Все эти автобусы становятся в пробку и никто по факту никуда не едет. То есть, мы получаем мнимое ощущение, что мы можем сесть в точке «А» доехать до точки «Б» по длинному маршруту, но де-факто это не работает, — считает вице-губернатор.

Маршрут №28 Малахов Курган – Троицкая балка тоже планируется отменить. Но П.Иено заверил, если в правительстве увидят, что маршрут нужен, его вернут.

— Все почему-то считают, что эти изменения будут конечными. Город строится, меняется внутренняя миграция населения. Ежегодно количество пассажиропотока возрастает на 20%. В прошлом году мы перевезли порядка 92 млн пассажиров, в этом году цифра будет далеко за сто! Прирост идет каждый год, поэтому мы будем вынуждены менять маршрутную сеть. По новой сети мы будем заключать контракты всего на ближайшие два года, потому что будет принят генплан, будет строительство новых объектов, — пояснил П.Иено.

Маршрут №113 не отменили

Хотя в правительстве города уже говорили, что маршрут №113 не отменят, у севастопольцев все равно возник вопрос по нему. П.Иено снова пояснил, что маршрут не отменили, а поменялась схема его движения из-за реконструкции улицы Капитанской. А на маршруте №14 и вовсе произойдет пополнение: количество рейсов увеличится с 50 до 60 в сутки.

По словам П.Иено, над новой маршрутной сетью работали почти год. В основном, он был потрачен на сбор информации и получение обратной связи от горожан:

— Сначала было много критики, но потом перешли в плоскость конкретных предложений.

По его словам, в предыдущие годы в контрактах с перевозчиками было «такое плохое решение, по которому перевозчик мог на тех рейсах, которые было выгодно, перевыполнять рейсовые задания на 200%, а на тех рейсах, где есть социальная нагрузка и нет того потока, он просто не выполнял и платил штраф». При заключении новых контрактов эту ошибку планируется избежать. А водители будут обязаны четко соблюдать расписание.