Судьба цветочного павильона на Очаковцев пока никому не ясна
Цветочный павильон на улице Очаковцев готовят к передаче Департаменту имущественных и земельных отношений, пока же по данному объекту продолжаются суды.
Такова суть ответа директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой, прозвучавшего после ее отчета 14 ноября депутатам Законодательного собрания.
Вопрос был задан депутатом Антоном Пархоменко, со ссылкой на данные Контрольно-счетной палата Севастополя за 2022 год, которая обнаружила парадоксальную ситуацию: притом, что рынок закреплен за городом, прибыль от его деятельности город не получает.
А.Пархоменко уточнил, что павильон находится введении подчиненного департаменту сельского хозяйства предприятию ГУП «Управляющая компания оптово-розничной торговли», которое и является стороной судебного дела о праве собственности. Пока суды продолжаются, считается, что предпринимательскую деятельность ведут неустановленные лица.
– Было бы спокойнее знать, что доход получает бюджет города, а не семья бывшего депутата Горсовета, который сейчас уехал на Украину, – сказал А.Пархоменко, поинтересовавшись дальнейшей судьбой павильона.
Он также высказал предположение о необходимости предоставить правовую поддержку ГУПу, дабы представлять интересы города на более достойном уровне.
«Насколько помню, нам был передан этот объект на ответственное хранение, не в плане финансового развития и поддержки сельского хозяйства. В свою очередь, мы начали процедуру передачи этого имущества департаменту имущественных и земельных отношений, потому что этот объект достаточно спорный, – пояснила Н.Скорюкова.
Далее чиновница призналась, что не владеет детальной информацией и обещала навести справки.