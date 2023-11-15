Соревновались фехтовальщики

В Севастополе провели Первенство и чемпионат города по фехтованию. Такие соревнования проводятся ежегодно, с участием спортсменов разных возрастов, от начинающих до сложившихся спортсменов.

Как рассказала «Севастопольской газете» старший тренер Севастопольской спортивной школы №5 Надежда Деренская, в соревнованиях приняли участие спортсмены трех возрастных категорий: до 12, до 15 и до 18 лет. Самые младшие участники – 2011- 2015 годов рождения.

Большинство ребят соревновались во владении шпагой, рапиристы были представлены только мальчиками в возрасте до 12 лет. Общее количество участников – примерно 30 спортсменов.

Соревнования проводились в рамках отбора в сборную команду города по фехтованию, а также с целью присвоения спортивных разрядов.

По словам Н.Деренской, в настоящее время в состав сборной команды города входят девять спортсменов, однако после проведенного чемпионата численность участников может измениться.

Н.Деренская также пояснила, в основном, в состав сборной включаются спортсмены старшего возраста, имеющие определенный спортивный разряд, не ниже первого юношеского.

В рамках нынешнего Первенства и чемпионата города проведены девять соревнований по возрастным категориям, и в каждой определены свои победители и призеры.

Теперь севастопольские фехтовальщики начнут готовиться к следующим соревнованиям уровня Южного Федерального округа, которые состоятся в 2024 году.

Севастопольские фехтовальщики также примут участие в различных всероссийских соревнованиях, в том числе в Первенстве России, которое стартует уже в декабре 2023 года.

Как рассказала Н.Деренская, в 2022 году севастопольские фехтовальщики привезли с первенства Южного федерального округа, которое состоялось в Ростове-на-Дону, восемь медалей по разным возрастным категориям, в командном и в личном зачетах.

Отметим, что заниматься фехтованием можно с восьми лет, как раз сейчас объявлен набор для тех, кто мечтает попробовать себя в этом виде спорта.