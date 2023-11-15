Севастопольские ученые возобновляют сотрудничество с гвинейскими

Делегация севастопольских ученых из Института биологии южных морей им.А.О. Ковалевского РАН в конце октября после долгого перерыва впервые посетила с рабочим визитом Республику Гвинея. Об этом сообщила пресс-служба научного учреждения.

Делегацию возглавил директор института доктор географических наук Роман Горбунов, в состав вошли научные сотрудники НИЦ геоматики, отдела радиационной и химической биологии, а также специалист института в области международных отношений.

В Республике Гвинея севастопольскую делегацию встретили международные партнеры из Научно-исследовательского центра Конакри-Рогбане (CERESCOR).

От Республики Гвинея во встрече приняли участие генеральный директор, профессор Альфа Иссага Палле Диалло и его заместитель, профессор Ибрагим Кейта.

Сообщается, что российская делегация доставила для гвинейских ученых научное оборудование, необходимое для запланированных экспедиций в этой стране. В ходе поездки также состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Гвинейской Республике Алексеем Поповым.

Тема обсуждений – перспективы научного и образовательного сотрудничества двух государств, с надеждой на успешное и долгосрочное взаимодействие на уровне Института биологии южных морей и CERESCOR, восстановление отношений на уровне, достигнутом в советское время.

Как известно, Центр Конакри-Рогбане был построен при непосредственном участии Советского Союза, а важной частью тогдашней совместной работы была подготовка специалистов для гвинейского Центра.

Еще одним мероприятием встречи стало рабочее совещание с участием специалистов ИнБЮМ в CERESCOR, с обсуждением вопросов организации совместной экспедиции по изучению антропогенного воздействия на ландшафты бассейна судоходной реки Фатала.

Тема исследований – активное природопользование реки, что важно еще и потому, что Фатала – хороший объект «для отработки пока что слабо разработанной в российском научном пространстве методики по оценке экологического состояния тропических ландшафтов речных бассейнов».

В ходе экспедиции ученые запланировали отобрать пробы воды, донных речных отложений, растительности и почв для дальнейших биогеохимических исследований. Кроме того, биологи рассчитывают выполнить ландшафтные описания и верифицировать уже полученные в ходе подготовительного этапа данные.

Взаимодействие Института биологии южных морей с Республикой Гвинея – не единственный пример научного сотрудничества в Африке, севастопольские ученые взаимодействуют также с коллегами из Джибути и Зимбабве.