Под рекреационный кластер на Северной стороне отвели 11,6 гектаров

Изменения в документацию внесены 13 ноября на заседании правительства, они касаются проекта планировки территории в районе улицы Челюскинцев и Качинского шоссе.

Как пояснила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, речь идет о приведении в соответствие технико-экономических показателей планируемых к размещению объектов, видов разрешенного использования земельных участков, а также образования земельных участков для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционного проекта по созданию туристское-рекреационного кластера на Северной стороне на территории общей площадью 11,6 га.

По ее словам, на оговариваемом участке разместят курортно-рекреационный комплекс, а также необходимые для его функционирования коммунальную и транспортную инфраструктуру, комплексное благоустройство и озеленение территории.

В документации скорректирована площадь планируемых объектов, а также в сторону увеличения парковочные места.

Теперь, по словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, необходимо образовать земельные участки в соответствие с документацией по планировке территории, разработать и выдать мастер-план. После всего этого можно выдавать разрешение на строительство.

Напомним, что концепция развития туристического кластера на Северной стороне возникла, минуя депутатов Законодательного собрания и без согласования с законодателями была представлена на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Как пояснил депутату Вячеславу Горелову губернатора Михаил Развожаев, речь идет о передаче земельного участка из частной собственности в частную собственность.

Откуда-то взявшиеся инвесторы решили инвестировать порядка 15 млрд рублей в туристическую сферу Севастополя, в создание гостиницы с комплексом апартаментов и модернизацией набережной, начиная от Учкуевки (от «Альбатроса») и севернее.

В начале 2023 году появилась информация о смотре-конкурсе «Дни архитектуры», проводимого в рамках YugBuild — крупнейшей выставке строительной тематики и архитектурных проектов на Юге России, где Проект жилого комплекса ЮГА на Северной стороне отметили международным дипломом.