Пассажиры общественного транспорта не довольны воздушными тревогами

В работу общественного транспорта Севастополя во время воздушной тревоги постоянно вносятся изменения. Теперь водитель должен выйти из автобуса и показать пассажирам, где расположено ближайшее убежище, объяснил и.о.замгубернатора Павел Иено в прямом эфире ЦУР.

Многие севастопольцы остались недовольны, что во время воздушной тревоги общественный транспорт прекращает движение, а толпы людей просто стоят на остановках. Когда тревога заканчивается, пассажиры штурмуют покинутые автобусы и троллейбусы, но уехать получается уже не у всех. По этому поводу в ЦУР поступило несколько десятков сообщений.

«Во время воздушной тревоги водитель высадил людей, среди них были дети, а сам ушел. Дети сидели на площадке и ждали, когда их заберут родители. Может быть, как-то надо проводить в убежище детей и стариков или хотя бы надо побыть с ними до приезда родителей?», — задал вопрос один из севастопольцев.

Другой рассказал, что ехал в автобусе по Молочной балке, когда объявили воздушную тревогу. Водитель остановился практически в «чистом поле» по соседству с воинской частью. Пассажиры не знали, что делать и чего им ждать. Получается, что такие решения, наоборот, увеличивают опасность для людей.

«Раньше мы жили по принципу: объявляется воздушная тревога, общественный транспорт останавливается, водитель открывает двери. Сейчас мы внесли в регламент определенные изменения. Если общественный транспорт находится в центре, он должен проследовать из центра до ближайшей остановки, до ближайшего расположения убежища и высадить пассажиров. Если он движется за пределами города в открытой местности, он должен доехать до ближайшего укрытия», — объяснил П.Иено.

По вопросу, что делать водителям с пассажирами детьми, он ответил, что если дети едут самостоятельно с занятий, то «водитель должен как минимум выйти из автобуса и показать направление, куда нужно проследовать и обеспечить всеми необходимыми инструкциями». Ясности такой ответ не добавил.

По словам вице-губернатора, по ситуациям во время воздушной тревоги они постоянно получают «новые вводные», которые отрабатываются совместно с департаментом общественной безопасности. В ближайшее время с водителями планируется «отработать чек-лист», а в транспорте разместить инструкции, что нужно делать.

Кроме того, горожане спросили у П.Иено, когда снова заработает система «Умный транспорт», благодаря которой можно было видеть, где находится твой автобус. В ответ услышали, что средства навигации используют GPS, но из-за проведения СВО система пока блокируется.