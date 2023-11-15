Накопил штрафов и долгов на миллион рублей

В ходе надзора за дорожным движением сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ауди-А6» под управлением 38-летнего водителя. Во время проверки документов автоинспекторы установили, что у владельца автомобиля не оплачены админштрафы на общую сумму 1 073 325 рублей. В отношении должника возбуждено два исполнительных производства по взысканию налогов на общую сумму 75 тысяч рублей, за нарушение ПДД — 5 тысяч рублей, вместе с тем в пользу физических и юридических лиц долг составил сумму 729 245 и 525 000 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

На место задержания были вызваны судебные приставы, которые предложили должнику оплатить административные штрафы. Поскольку в день задержания оплаты не было, на транспортное средство наложен арест, оно отправлено на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что административные штрафы за нарушения ПДД можно оплатить с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. А общий срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Для своевременного получения сведений о наложенных административных штрафах можно использовать официальные интернет-ресурсы: Госавтоинспекции МВД России гибдд.рф (раздел «Проверка штрафов») и портал Госуслуг gosuslugi.ru. Они позволяют получить информацию о неоплаченных штрафах, просмотреть фотоматериалы правонарушения и оплатить штраф.