Банк РНКБ открыл кредитную линию для Севэнерго

Для группы компаний «Севэнерго» банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл кредитный лимит на сумму 4,05 млрд рублей. В рамках лимита предоставлены инвестиционные кредиты сроком на 10 лет и кредиты на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности сроком на три года.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, поддержка предприятий, деятельность которых направлена на решение вопросов жизнеобеспечения населения, является приоритетом банка.

Далее сообщается, что ООО «Севастопольэнерго» — ведущее электросетевое предприятие, осуществляющее деятельность по передаче и распределению электрической энергии по сетям напряжения от 0,4 кВ до 110 кВ на территории Севастополя. Основные задачи предприятия — обеспечение надежного и стабильного энергоснабжения потребителей города с учетом постоянного роста экономической отрасли, качественное выполнение работ и услуг, достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности.

— Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие компании, — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

Программа модернизации электросетей

В 2016 году власти Севастополя заговорили о масштабной программе модернизации электрических сетей города. В феврале 2017 года даже была подписана дорожная карта, согласно которой Россети собирались войти в уставный фонд компании «Севастопольэнерго» и инвестировать в электросетевое хозяйство города два миллиарда рублей.

К концу того же года стало ясно, что эти планы заморожены. Одна из причин — «Севастопольэнерго» тогда было публичным акционерным обществом, зарегистрированным на Украине. В Севастополе работал ее филиал.

С октября 2020 года компания зарегистрировалась в России как ООО.

Интересно, что на итоговой пресс-конференции в декабре 2021 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что для комплексной модернизации энергосетей городу придется выкупить компанию «Севастопольэнерго».

— Вкладываться в частную компанию, капитализировать ее за счет государственных средств — достаточно неразумно. Даже просто осуществлять инвестиции за счет ФЦП или еще что-то, капитализируя частный актив. Главный вопрос связан с огосударствлением этой компании, — сообщил тогда журналистам М.Развожаев.

По его мнению, планировать государственные инвестиции на развитие Севастопольэнерго можно будет только тогда, когда компания станет государственной.