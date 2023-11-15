Археологи не нашли культурного слоя на руинах старинных балаклавских дач

Как в дальнейшем будут использоваться эти территории на западной стороне Балаклавской бухты, неизвестно.

Выдано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на проведенные ранее археологические исследования земельных участков, расположенных на Таврической набережной и ул.Мраморная в Балаклаве. Документ опубликован на сайте Севнаследия.

В сентябре-октябре 2023 года ООО «Археологические и междисциплинарные исследования» проводило археологические обследования земельных участков на западном берегу Балаклавской бухты, где расположены склад коньячного завода Шитта, 1900-1910 годы; дача врача Педькова; дача Щербина; охотничий домик князя Юсупова; аркада нижнего яруса дачи Апраксина, 1902-1907 годы. Сейчас это застроенная территория с расположенными в ее границах объектами культурного наследия, памятниками архитектуры, возведенными в начале XX века, находящимися в различной степени сохранности. В границах участков также присутствуют хозяйственные постройки, подпорные стены, навалы строительного мусора.

На пяти исследуемых участках эксперты произвели визуальный осмотр для выявления различимых остатков археологических сооружений и подъемного археологического материала, а также заложили девять археологических шурфов. По результатам проведенных работ археологических артефактов и признаков культурного слоя на объектах не обнаружено. На основании этого выдано положительное заключение, имеющее некие оговорки.

«На текущий момент отсутствует информация о деталях планируемого использования вышеуказанных земельных участков, в том числе о предполагаемом использовании, объектах строительства, их параметрах и т.д. В связи с чем не представляется возможным сделать вывод о соответствии условий хозяйственного освоения данных участков требованиям Министерства культуры РФ и разработать мероприятия по обеспечению сохранности ОКН федерального значения Достопримечательное место», — написано в акте.

Также там сказано, что в отчете ООО «Археологические и междисциплинарные исследования» лишь продублированы требования некоторых пунктов приказа Министерства культуры Российской Федерации, которые должны быть соблюдены в полном объеме в независимости от результатов археологического обследования. Тем более, что расположение участков в границах ОКН «Достопримечательное место Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» предполагает высокую вероятность присутствия объектов археологического наследия, выявление которых методами археологической разведки не всегда возможно.

Поэтому эксперт выдал стандартную рекомендацию: «В случае обнаружения в процессе дальнейших работ на данных участках древних архитектурных сооружений, захоронений и иных значительных археологических объектов выполняемые работы необходимо приостановить для проведения дополнительных археологических исследований».

Что строят в Балаклаве

В Балаклаве создается яхтенный курорт. Проект комплексного развития Балаклавской бухты разделен на несколько этапов. Сначала строится яхтенная марина — причалы, административные здания, сервисно-ремонтная база и пограничный пункт. Вдоль всей бухты устроят единую набережную, благоустроят прилегающую территорию, реконструируются инженерные сети.

Далее придет черед реализации череды инвестиционных проектов.

Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты — реконструкция Таврической набережной на западной стороне бухты начат в 2022 году.