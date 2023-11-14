Жестоко убил друга из-за спора о женщинах

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор мужчине, который убил своего друга во время совместной выпивки. Осужденный проведет в колонии строгого режима девять с половиной лет.

«В марте 2023 года 54-летний злоумышленник пришел в гости к бывшему соседу 1955 года рождения, проживавшему по ул.Очаковцев. Употребив спиртные напитки в большом количестве, мужчины поссорились при обсуждении знакомых им женщин. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им своему противнику не менее 18 ударов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В Следкоме уточнили, что убийца наносил удары не одним ножом, а несколькими, которые он нашел в квартире жертвы. С места преступления мужчина скрылся, оставив один нож в теле убитого. Спустя несколько суток сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его.

Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимого виновным в убийстве и при вынесении приговора учел мнение государственного обвинителя.