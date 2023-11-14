Зарядных станций для электромобилей станет больше

О начале нового отбора получателей субсидий на строительство зарядных станций для электромобилей сообщил департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Уже сформирована комиссия и утверждены сроки приема документов: с 15 по 21 ноября включительно. Субсидия возместит часть затрат на строительство и закупку оборудования для зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автотранспорта, а также технологического присоединения станций к электрическим сетям. За одну построенную электрозарядку город компенсирует инвестору 60% затрат, но не более 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение — 30% затрат, но не более 900 тысяч рублей.

В 2022 году в Севастополе было установлено 10 зарядных станций. План на 2023 год — 16. По заверениям заместителя губернатора Марии Литовко, высказанным ею 5 июня на аппаратном совещании в правительстве города, все 16 электрозаправок будут установлены до сентября текущего года.

В конце декабря 2021 года Правительство РФ утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилотного эксперимента по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Участниками проекта стали 16 территорий и одна автомагистраль, в том числе Севастополь и Республика Крым.

Всего по данной программе в Севастополе должно быть установлено 36 электрозаправок.