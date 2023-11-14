Цены на продукты питания формирует производитель

Цены на продукты питания не зависят от департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Таким образом на вопрос о недавнем скачке цен ответила после своего отчетного доклада в Законодательном собрании 14 ноября директор департамента Наталия Скорюкова.

ВопросЮ в частности, касался, нынешнего скачка цен на яйца. Сейчас цена за десяток доходит до 160 рублей, а к новому году, вероятно, будет больше 200 рублей.

– Именно сейчас мы этим вопросом занимаемся, вопрос находится на контроле у правоохранительных органов, в частности у прокуратуры и генпрокуратуры.

Ценообразование не формируется на территории города Севастополя, она формируется у производителя данного вида продукции, – ответила Н.Скорюкова.

Однако ее ответ категорически не устроил депутата Василия Пархоменко, у него не вызвала доверие озвученная директором департамента информация о

росте цен за год на продукты первой необходимости в размере 11%.

По его данным, минимальная цена потребительской корзины значительно опережают рост заработной платы и пенсий, в результате чего население Севастополя нищает.

– А вы при этом говорите, что цены образуются где-то за пределами Севастополя, и мы к этому никакого отношения не имеем! Но для этого мы и вкладываем деньги в сельское хозяйство, чтобы цены формировались здесь. Этот несуразный скачок цен на яйца! Я список могу продолжить ценами на макаронные изделия, мясо птицы... Ясно, что это не из-за роста себестоимости, а попытка наживы. Вы от этого отстраняетесь! – обратился депутат к докладчице.

При этом он поинтересовался ее мнением насчет торгово-распределительных центров, апеллируя к недавно открытым под Симферополем огромным разнотемпературным складам. По его словам, логично предположить, что логистика будет значительно упрощена и должна способствовать стабилизации цен. В Севастополе же, кроме разговоров, ничего нет.

– Департамент предпринимает какие-то меры? – спросил он у Н.Скорюковой.

В ответ услышала, что региональные сетевые магазины ведут себя достаточно порядочно и не взвинчивают цены. А придерживаются именно того процентного соотношения, которое было в предыдущие годы. Кроме того, Н.Скорюкова уточнила, что прозвучавшие в докладе 11% – это за 2022 год, в 2023 году, оказывается, анализ не проводился.

По данным чиновницы, цена потребительской корзины выросла на примерно 200 рублей и на сегодня составляет 5500 рублей.

Что касается распределительных центров, то, по ее данным, единая территория с Крымом и полтора часа доставки товаров из Симферополя сами предприниматели считают логистически удобными.

– Однако правительство Севастополя заинтересовано в этом вопросе, департамент экономического развития рассматривает инвестора из Севастополя. Здесь должен быть еще и интерес самого бизнеса, – так и не ответила на заданные вопросы Н.Скорюкова.