Срубил деревья, которые мешали проводить экскурсии

Для беспрепятственного проведения экскурсий житель Севастополя без разрешения спилил 59 деревьев у «Храма Солнца». За незаконную рубку зеленых насаждений в крупном размере он может лишиться свободы на четыре года.

46-летний мужчина организовывал частные туры по горным маршрутам. Чтобы сделать проход к «Храму Солнца» доступнее, в июле 2023 года он срубил деревья на тропе на территории заказника «Ласпи». При этом злоумышленник не имел соответствующих разрешительных документов. В общей сложности уничтожено 59 деревьев, среди которых были дуб, граб, кизил, ясень, слива и берека (вид рябины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка зеленых насаждений в крупном размере». Следователи подсчитали, что ущерб от действий организатора туров составил более 2,7 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Балаклавский районный суд Севастополя. Кроме того, природоохранный прокурор предъявил исковое заявление о взыскании материального ущерба.