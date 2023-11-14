Севастопольские рынки готовятся стать капитальными

Все 16 частных и пять государственных рынков Севастополя к 2025 году должны обрести капитальность. Эту информацию 14 ноября после отчета перед депутатами Законодательного собрания подтвердила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Она заверила, что со стороны департамента ведется работа по взаимодействию в части разъяснительной работы.

– На сегодня у нас три рынка капитального характера, неделю назад представители всех рынков были у нас на совещании и доложили, что работа в этом направлении с их стороны ведется, – заверила Н.Скорюкова.

Напомним, что согласно федеральному законодательству все рынки должны были обрести капитальность к 2020 году. Однако депутаты севастопольского Законодательного собрания подготовили предложения по изменению федерального законодательства в отношении Крыма и Севастополя и отодвинули окончание переходного периода на пять лет. Правительство РФ тогда согласилось, что севастопольским рынкам требуется больше времени, и поддержало инициативу севастопольских парламентариев.