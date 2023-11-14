Погибшим участникам СВО простят кредиты

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о прекращении кредитных поручительств семей погибших участников СВО. Также от долгов родственников-поручителей освободят, если военнослужащий получил тяжелое ранение.

Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой долг становится непосильной ношей для семей, потерявших кормильца.

«Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом первой группы», — заявил В.Володин.

Председатель Госдумы отметил, что законопроект будет распространяться на кредитные обязательства, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В апреле Госдума приняла закон об освобождении от обязательств выплачивать кредит созаемщиков-родителей, у которых сын был тяжело ранен или погиб в зоне СВО. До этого льготой могли воспользоваться супруга военнослужащего, его дети и иждивенцы.