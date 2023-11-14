Первый замгубернатора утвержден

Депутаты заксобрания большинством голосов утвердили на должность первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина, который более года был исполняющим обязанности на этой должности.

На пленарном заседании Законодательного собрания 14 ноября за его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, один был против.

Своего первого зама представил депутатам губернатор Михаил Развожаев.

— Он — тот самый человек, который сможет координировать работу по решению многочисленных проектов и задач федерального уровня и задач федеральной целевой программы. А.Парикин уже год занимается этой работой. По моим оценкам делает это успешно. Работа правительства при такой конфигурации стала более системной, — сообщил в обращении к парламентариям М.Развожаев.

По его словам, А.Парикин курирует разные направления: исполнение бюджета города, реализацию программы социально-экономического развития, инфраструктурные вопросы, координирует работу заместителей губернатора, департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии. Отвечает за развитие базовой инфраструктуры — дороги, сети — и пространственное развитие города. А с принятием нового генплана на плечи А.Парикина ляжет основная работа стратегического планирования. Отметил губернатор, что за последние несколько лет бюджетная дисциплина в Севастополе существенно выросла, и это прямая заслуга его первого зама.

А.Парикину 45 лет. В 2007 году он окончил Тульский государственный университет, служил в Вооруженных Силах РФ. С 2009 года по 2010 года работал на руководящих должностях в войсковой части Управления Московского военного округа. С 2011 по 2014 год ― был главным бухгалтером ООО «Частное охранное предприятие «Сторч-с» г.Чехова Московской области

С 2014 года работал в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Его коллегой был М.Развожаев. В сентябре 2019 года А.Парикин назначен на должность заместителя губернатора Севастополя в команде М.Развожаева.